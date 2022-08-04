В Киеве будут судить директора детского диагностического центра, которая требовала взятки от врачей и вносила фейковые данных о вакцинации.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении директора одного из столичных медучреждений по факту получения неправомерной выгоды и внесения в систему Helsi.me ложных сведений о вакцинации граждан от COVID-19 (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст.362 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, руководитель Киевского детского диагностического центра организовала схему, по которой подчиненные ей врачи ежемесячно отчисляли часть своей заработной платы для того, чтобы продолжать работать в этом учреждении. Размер "дани" зависел от количества рабочих смен врачей. В ходе документирования противоправной деятельности задокументировано вымогательство и получение указанным должностным лицом денежных средств от врачей на сумму 46 тысяч гривен.

В январе 2022 года после получения очередного транша неправомерной выгоды подозреваемую задержали.

Кроме того, вышеупомянутая руководитель и один из врачей этого же медцентра, сговорившись с экс-советником заместителя председателя КГГА и экс-заместителем министра социальной политики Украины, организовали схему внесения в информационную систему Helsi.me фейковых данных о вакцинации граждан от COVID-19 без ее фактического проведения. Стоимость такой "услуги" составила 250 долларов США с человека.

Схема действовала более полугода. В настоящее время обвинительный акт в отношении директора медучреждения направлен в суд для рассмотрения по существу.

Досудебное расследование в отношении других фигурантов продолжается. Последним уведомлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 362 УК Украины.

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