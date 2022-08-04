В Кремле подготовили новую методичку для СМИ, посвященную сравнению войны в Украине и Первой мировой войны.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Медуза".

Согласно информации "Медузы", главный тезис методички такой: и в начале XX века, и сейчас Россия "была втянута" в военное противостояние странами Запада.

В тексте поясняется, что Запад регулярно развязывает войны из-за своих "колониальных претензий", а Россия всякий раз вынуждена участвовать в конфликте, поскольку вступается за "братские народы", "своих не бросает" и "встает на защиту угнетаемых".

Например, в 1914 году Российская Империя "не смогла бросить" Сербию.

Войну в Украине в методичке называют "современным украинским кризисом". Истоки украинского конфликта составители текста связывают с Евромайданом и военными действиями в Донбассе, пишет "Медуза".

Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.