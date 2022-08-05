В Украине возобновляются утихшие с началом полномасштабной войны политические разногласия между центральными и местными властями.

Об этом в материале под заголовком "По мере того, как война продолжается, старые политические разногласия в Украине возрождаются" пишет The Washington Post.

В начале войны произошла "замечательная подвижка в стране, страдающей от политических расприй с 1991 года" - политики неофициально отложили разногласия, и "сформировали единый фронт против Москвы".

"Но теперь, когда война продолжается и миллиарды долларов международной помощи поступают, между центральным правительством и местными лидерами начинают возникать трещины и довоенная напряженность", - говорится в материале.

Правительство Зеленского пытается "сохранить контроль над помощью в восстановлении и ослабить любых будущих политических соперников", - говорят эксперты издания.

Среди наибольших критиков Зеленского - мэр Чернигова Владислав Атрошенко, мэр Днепра Борис Филатов, мэр Ровно Александр Третьяк.

"Автократические тенденции начинают развиваться в Украине во время войны. Они пытаются доминировать на политическом поле. Однако мы не противники", - заявил мэр Днепра Борис Филатов.

Ранее The Washington Post написали о ситуации на фронте: "эйфория побед Украины над неуклюжими войсками РФ угасает".

Также "Страна" писала о том, что в конце мая New York Times выпустила статью о разногласиях США, ЕС и Киева из-за войны в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.