За последние дни скончались еще двое пострадавших от ракетного удара по центру Винницы 14 июля. Таким образом общее число погибших возросло до 28 человек.

Об этом сообщила замдиректора Департамента здравоохранения Винницкой ОВА Татьяна Бондаренко в эфире всеукраинского телемарафона.

"На сегодня количество погибших достигло 28 человек, из них трое детей. К сожалению, за несколько последних дней мы потеряли 28-го человека, это наш врач Павел, который получил более 55% ожогов тела. Он был транспортирован из нашей клинической больницы в ожоговый центр за рубежом. К сожалению, даже польские коллеги не смогли его спасти. Кроме того, мы потеряли еще одного врача - это Наталья, врач-невролог", - сказала она.

Вероятно, погибшие врачи работали в диагностическом центре, который оказался в эпицентре удара.

Тем временем еще два человека находятся на лечении за границей в тяжелом состоянии, а жизни еще 20 пострадавших ничего не угрожает.

"На сегодня на стационаре остаются 17 пациентов. К счастью, они все нетяжелые, но у нас остаются тяжелые пациенты, которых мы эвакуировали за границу. Мы перевезли за границу четырех человек, среди них один ребенок. Трое у нас остаются на лечении за границей, двое из них, к сожалению, остаются тяжелые", - сказала она.

Напомним, удар по центру Винницы был нанесен крылатыми ракетами "Калибр" 14 июля. По словам мэра, убытки в результате удара по Виннице составили около 240 млн грн, не учитывая Дом офицеров и Дом быта.

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