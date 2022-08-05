Президент России Владимир Путин подписал указ о применении спецмер в финансовой и топливно-энергетической сферах из-за "действий недружественных стран". Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

В частности, Путин до конца года запретил представителям недружественных стран, владеющим акциями стратегических предприятий РФ, совершать сделки с этими акциями. Инвесторам из недружественных стран запрещены сделки с долями в "Сахалине-1" и Харьягинском месторождении, а также сделки с акциями российских банков.

"В связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувшим к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан РФ и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов… До 31 декабря 2022 года запрещается совершение сделок, влекущих за собой прямое или косвенное установление, пользование и распоряжение ценными бумагами, долями и договорами о совместной деятельности…", - указано в постановлении.

В частности, запрет распространяется и на следующие направления:

в стратегических компаниях и их "дочках"

в проекте "Сахалин 1" и Харьягинском месторождении

в важных компаниях-недропользователях

в компаниях, обслуживающих российский ТЭК

в российских банках по установленному президентом списку

Как писала "Страна", в РФ добавили в список "недружественных стран" Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.

Ранее Путин запретил использовать технику и программы из "недружественных стран" для защиты информации.

РФ также угрожает конфисковать активы бизнеса из "недружественных стран", расположенные на ее территории.