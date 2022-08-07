Черновицкая область остается единственной в Украине, на территории которой с начала полномасштабного вторжения России не зафиксировано ни одного "прилета".

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона.

"Если говорить о тех областях, которые страдают от российских снарядов больше всего, то это Донецкая, которую обстреляли более 3 тысяч раз, Луганская - 4 тысячи раз, Николаевская - 700 раз. Остается одна единственная область, в которую слава Богу пока не прилетало, это Черновицкая область", - сказал Енин.

Тем временем ранее начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга заявила, что Украина и Россия готовятся к началу "чрезвычайно активной фазы" боевых действий на юге. По ее словам, из-за этого необходимо в том числе обеспечить эвакуацию населения.

Напомним, война в Украине продолжается уже 165-й день. "Страна" следит за происходящим 7 августа в обновляемом материале.

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Британская разведка считает, что война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта на юго-западе - от Запорожья до Херсона.

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