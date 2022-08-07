В Алчевске назвали число пострадавших, после того, как снаряд попал в девятиэтажку
Один мирный житель погиб, 19 (в том числе 5 детей) получили ранения - таковы последние данные, которые приводят местные паблики по вчерашнему обстрелу Алчевска (неподконтрольная Украине территория Луганской области).
Основное попадание - в жилой 9-этажный дом по улице Ленина. Кроме того, повреждено еще 13 домов, детский сад и школа.
В обстреле в "ЛНР" обвиняют ВСУ. Украинская сторона обстрел пока не комментировала. В украинских телеграмм-каналах обвиняют в обстреле россиян.
Ранее мы писали, что позавчера в Донецке под обстрел попал автобус у завода "Точмаш". Три человека погибли, пятеро ранены.
Война в Украине продолжается уже 165-й день. "Страна" следит за происходящим 7 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 164-го дня войны. В Донецкой области продолжается наступление на Бахмут. Военные РФ пытаются прорваться в районе Авдеевки и Песок
Британская разведка считает, что война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта на юго-западе - от Запорожья до Херсона.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о взаимоотношениях Запада и украинской власти на фоне сообщений об ухудшении отношений между Вашингтоном и Киевом.