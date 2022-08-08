В Киеве 23-летний парень обманывал людей, обещая в интернете за деньги организовать эвакуацию из зоны боевых действий. Таким образом, он обманул как минимум трех женщин, которые хотели вывезти свои семьи с территории Донецкой области.

Об этом сообщает прокуратура.

Следствием установлено, что в марте 2022 г. парень разместил в соцсетях объявления о якобы предоставлении услуг по эвакуации людей из "горячих" регионов, за что просил от 5 тыс. гривен с полной предоплатой, говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Молодой человек втирался пострадавшим в доверие, но, получив от них деньги, больше не выходил на связь.

Парень был задержан, во время обысков по месту проживания были изъяты мобильные телефоны и банковские карты.

Проверяется его причастность к совершению не менее 20 аналогичных преступлений.

Ему сообщено о подозрении в мошенничестве по ч. 3 ст. 190 УК Украины, по которой грозит до 8 лет лишения свободы.

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