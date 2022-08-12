Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подал в суд на Бундестаг, чтобы вернуть особые привилегии в виде офиса с сотрудниками.

Об этом пишет Der Spiegel.

Иск в админсуд Берлина от имени Шредера подал его адвокат.

Речь о привилегиях, которых Шредера в мае лишил немецкий парламент. Тогда из-за тесных связей экс-канцлера с РФ, его лишили офиса в парламенте и сотрудников, оставив право на пенсию и охрану.

Также "Страна" писала, что немецкие социал-демократы решили не исключать Шрёдера из партии за дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал войну в Украине "ошибкой правительства РФ" и призвал обе стороны к уступкам. Кроме того, Шредер считает, что идея вернуть Крым военным путем - "абсурдна". По его словам, вопрос Крыма могут решить следующие поколения.

Также "Страна" сообщала, что Герхард Шредер заявил, что Кремль готов на переговоры по Украине. По словам Шредера, Россия хочет найти дипломатическое решение по Украине. И достигнутое в Стамбуле соглашение о поставках зерна "может продолжить путь вперед".