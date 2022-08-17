В "ДНР" открыли паромное сообщение с Россией. Из российского Ейска в оккупированный Мариуполь через Азовское море прибыло первое судно "Лаврентий".

Об этом сообщают российские государственные СМИ.

Паром может перевозить и грузы, и легковые машины, и фуры, и людей, но в первую очередь займется транспортировкой в Мариуполь и других захваченных городов стройматериалов.

Дорога занимает порядка 4 часов.

Ранее мы публиковали видео, как в Мариуполе люди набирают воду из колодцев и стоят в очереди за горячей едой.

Но волонтер и главврач Александр Ярошенко заявил, что даже при таких условиях очень мало людей хотят эвакуироваться из Мариуполя на подконтрольную территорию. Эвакуация людей идет через Васильевку Запорожской области, где можно простоять в очереди до пяти дней, сообщил волонтер. Это один из факторов, почему многие отказываются выезжать из Мариуполя, считает он.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, почему в Киеве начали сносить памятные знаки Михаилу Булгакову.