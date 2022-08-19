В Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в присутствии Путина заявил, что не признает "ДНР" и "ЛНР".

По данным пресс-службы Кремля, лидеры стран планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений, стратегического партнерства и сотрудничества в рамках СНГ. Напомним, что в этом году в содружестве председательствует Казахстан.

"В последнее время в СМИ часто можно встретить публикации о том, что между Россией и Казахстаном усиливаются противоречия. В частности - Казахстан начал искать альтернативные российским пути транспортировки энергоносителей", - пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

Подобнее о специфике отношений Казахстана и России читайте здесь.

Предыдущая встреча глав государств состоялась в середине июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Токаев выступил на сессии ПМЭФ в присутствии Путина заявил, что Казахстан не признает "ЛНР" и "ДНР", и назвал их "квазигосударственными территориями". После этого Депутат Госдумы намекнул Казахстану о проблемах.

В середине июля состоялся телефонный разговор Путина и Токаева. На сайте президента Казахстана говорится, что оба лидера в ходе беседы "выразили удовлетворение текущим состоянием сотрудничества". Токаев положительно оценил взаимодействие правительств двух стран "для решения актуальных проблем экономических, транспортно-логистических отношений".

Также "Страна" писала, как в Казахстане призвали ликвидировать все ядерное оружие на Земле до 2045 года и решили увеличить финансирование армии из-за боязни войны с Россией.

Напомним, что второй президент Украины Леонид Кучма также считает, что после Украины РФ нападет на Молдову, Казахстан и Грузию.