Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, который ранее заявлял о намерениях Москвы стоять на своих позициях, сказал, что Запад и Россия сейчас балансируют на грани прямого военного конфликта.

Об этом он заявил "Известиям".

"Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших красных линий и втягивание в противостояние с Россией в Украине с балансированием на грани прямого вооружённого конфликта является в высшей степени рискованным", - заявил Рябков.

Рябков добавил, что такая политика может привести к эскалации "вплоть до военного столкновения ядерных держав".

При этом, по его словам, Россия может применить ядерное оружие лишь в качестве ответной меры на применение оружия массового поражения против Москвы или ее союзников.

Ранее о том, что идет подготовка к прямой войне Россия - НАТО заявлял секретарь Совбеза РФ Патрушев.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о последних событиях на фронте и вокруг Украины смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".