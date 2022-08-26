В Украине начал работать реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщается на странице Мининфраструктуры в Facebook.

По словам министра, это единственная база данных, которая будет содержать информацию о всей жилой, транспортной и социальной инфраструктуре, пострадавшей в результате военной агрессии.

Реестр будет использоваться для предоставления гражданам компенсации поврежденного жилья, а также планирования и управления процессом восстановления.

По словам Кубракова, реестр будут заполнять специальные комиссии, созданные органами местного самоуправления и военно-гражданскими администрациями.

Задача комиссий – верификация уже вносимых гражданами данных, в частности через приложение "Дия".

В настоящее время через "Дию" было получено более 256,6 тысяч заявок о поврежденном или разрушенном имуществе граждан, общей площадью более 17,7 млн. квадратных метров.

По данным МВД, россияне разрушили более 18 тысяч гражданских объектов в Украине.

Ранее "Страна" писала, когда украинцам начнут платить компенсации за разрушенное во время войны жилье.

Однако механизма таких выплат по состоянию на середину июня не было создано и украинцы не могли оформить заявки на выплаты за разрушенное жилье.