В Виннице сохранят исторический фасад уничтоженного российскими ракетами Дома офицеров, а за ним планируют построить современное здание.

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Окончательный проект внешнего вида перестроенного здания будет показан позже.

"Должны сохранить историю и память о людях, которые погибли 14 июля на площади Победы", - заявил Борзов.

Ранее власти Винницы попросили ЕС и Израиль помочь восстановить разрушенный Дом офицеров.

Напомним, в результате удара по Виннице погибли уже 26 человек. В больнице умерла 20-летняя Ольга Лысенко. У нее было обожжено 98% кожи. В момент удара девушка шла домой от стоматолога.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему в армиях Украины и России нарастают проблемы с беспилотниками и как их будут решать.