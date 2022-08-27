Власти Киева опровергли информацию о подготовке к возможной обязательной эвакуации из города.

Об этом сообщил директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук.

"Об эвакуации из Киева или из его отдельных районов пока вообще не идет речь", – заявил чиновник.

По его словам, в каждом районе существуют эвакуационные комиссии. Они созданы давно, на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций – от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры.

"И мы действительно периодически проводим обучение, проговариваем разные варианты, среди которых и обязательная эвакуация. Именно это я и имел в виду, но СМИ, к сожалению, в погоне за хайпом, решили напугать жителей Киева", - объяснил Ткачук.

Ранее мы писали, что вице-премьер и глава Минреинтеграции Ирина Верещук рассказала, в каких областях могут объявить обязательную эвакуацию. По ее словам, эвакуацию могут объявить в отдельных районах Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Также "Страна" рассказывала, что, по словам Ирины Верещук, решение об обязательной эвакуации регионов, помимо Донецкой области, еще не принято.