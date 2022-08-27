Известный украинский производитель хлеба "Кулиничи" принял решение покинуть Харьков, где базировался со времени своего основания в 1995 году.

Компания начала строительство нового предприятия во Львовской области. Причиной переезда стали постоянные обстрелы завода в Харьковской области.

Как сообщает департамент экономической политики Львовской облгосадминистрации, на новом строящемся предприятии предусмотрены бомбоубежища. На заводе будут работать 3000 рабочих, причем 500 из них переедут из Харьковщины, остальных 2500 будут набирать из местных.

"Кулиничи" планируют открыть около 200 точек реализации с круглосуточным обслуживанием в населенных пунктах Львовской области.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович объяснил, что обстрелы Харькова, Кривого Рога и Николаева невозможно прекратить, потому что ПВО не может сбивать ракеты из РСЗО. По его словам, техническая возможность сбить ракеты "Града" или "Торнадо" существует, но ракеты, которые на это способны, стоят очень дорого.

Война в Украине продолжается уже 185-й день. "Страна" следит за происходящим 27 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 184-го дня войны. По линии фронта не сообщалось о каких-либо значимых продвижениях. Зато продолжились события на Запорожской АЭС, в которых мы попытались разобраться. А Белый дом объявил о попытке объединить все усилия в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию во главе с генералом-командующим.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.