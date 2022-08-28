Исполнительный комитет Бориспольского городского совета принял решение о демонтаже Аллеи героев Советского Союза. Соответствующее решение было принято 22 августа.

Как заявил городской глава Борисполя Владимир Борисенко, это решение связано с реконструкцией парка.

"Еще в прошлом году был разработан проект реконструкции. К сожалению, из-за войны мы не можем приступить к работам. Но некоторые небольшие шаги уже можем делать", - сказал он.

При этом уничтожать постаменты после снятия не будут. Их перевезут к Мемориалу Славы, расположенному на Кнышевом мемориально-парковом комплексе.

"Сложность процедуры в том, что там есть захоронения. Если бы это был просто мемориал, мы бы его демонтировали и перенесли на хранение в музей. Но там похоронены солдаты, поэтому перезахоронение будет производиться силами специализированных служб. Для этого необходимо подготовить место на Кнышевом. Учитывая, что капитальные расходы сейчас заблокированы, мы разбили работы на несколько этапов. Это позволит начать работы уже сейчас, в то же время не превращая парк в строительную площадку", - сообщил Борисенко.

Ранее мы писали, что в Риге снесли памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, расположенный в парке Победы на левом берегу Даугавы за Каменным мостом.

Также недавно в Финляндии снесли советский памятник "Мир во всем мире". А в Алуксненском крае Латвии исчез памятник партизанам латышской бригады советской армии, разгромившим немецкую карательную экспедицию 15 января 1944 года. На месте монумента осталось одно основание.