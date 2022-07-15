В Одессе с Театральной площади уберут памятники Героям Советского Союза и Социалистического труда.

Такое решение приняла историко-топонимическая комиссия горсовета, сообщил в Facebook член комиссии Александр Бабич.

По его словам, решения относительно памятника Екатерине II, Александру Суворову и Александровской колонны будут приниматься во время следующего заседания, когда все ознакомятся с законами и разъяснениями от Минкульта.

Напомним, в Одессе демонтировали памятник советской зенитке, чтобы войска России не приняли ее за боевое оружие.

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