Полк "Азов" не имеет никакого отношения к манифесту, распространяемому сейчас в соцсетях от его имени, с призывом к действиям в защиту Украины "не только от московской империи, но и от гнили наверху".

Об этом говорится в официальном заявлении "Азова" в Телеграм.

В фейковом "манифесте" от имени азовцев, в частности, украинское руководство называется "марионеточным", для которого "простые люди не имеют никакого значения". Также заявляется, что "не только русня, но и власть наши враги".

"Да, мы отомстим за гибель каждого бойца полка "Азов", за гибель каждого патриота Украины, но месть наша будет направлена исключительно на врага – страну-террориста!", - сказано в ответном заявлении "Азова" на провокацию.

Как писала "Страна", в Крыму оштрафовали посетителя караоке за просьбу поставить клип в поддержку "Азова".

Напомним, ранее ФСБ заявила о задержании россиянина, который планировал теракты "по указанию "Азова".

Тем временем война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.