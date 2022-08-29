Евросоюз предлагает тренировать украинских снайперов, саперов и офицеров.

Об этом говорится в неофициальном документе, направленном государствам-членам внешнеполитическим отделом ЕС, пишет Bloomberg.

"После дальнейшей проверки ВСУ и консультаций с партнерами, в том числе США и Великобритании, одна или несколько вышеупомянутых задач могут быть поддержаны этой учебной миссией Евросоюза", – сообщается в документе.

Ранее мы писали, что, по данным издания The Washington Post, западные партнеры начали готовить украинских военных к ближним контактным боям.

Война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как украинские моряки смогут выезжать за границу после того, как соответствующее решение принял Кабмин.