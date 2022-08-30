ЕС обсуждал создание миссии по подготовке украинской армии еще до начала боевых действий - Боррель
Страны Европейского Союза обсуждали создание миссии по подготовке украинской армии еще до начала боевых действий.
Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на неформальной встрече министров обороны Евросоюза в Праге.
"Идея тренировочной миссии - это старая идея. Мы обсуждали ее еще до того, как боевые действия начались, но сейчас пришел момент действовать", - заявил он.
Ранее Боррель заявил, Евросоюз собирается развернуть масштабную подготовку украинских военных.
Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.
"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.
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