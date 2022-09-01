Президент Украины Владимир Зеленский на 1 сентября посетил школу в Ирпене, которая пострадала во время боевых действий в марте, но была восстановлена к началу нового учебного года.

"Сегодня наши дети идут в школу впервые или возвращаются к учебе, продолжают получать образование. Они получат возможность увидеть, услышать, узнать Украину. Работаем над тем, чтобы каждое украинское учебное заведение, поврежденное из-за войны, возобновило работу, а наши дети были в безопасности и ничто не мешало им получать знания", - сказал Зеленский.

Как писала "Страна", украинские телеканалы призвали в целях безопасности не показывать в сюжетах про 1 сентября школы.

Напомним также, что более полумиллиона украинских школьников по состоянию на 1 сентября находятся за границей.

Тем временем война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

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