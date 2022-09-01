Более 500 тысяч украинских детей уже интегрированы в школьные системы стран Европейского союза.

Об этом сообщает Telegram-канал Еврокомиссии.

В записи также сказано, что к сегодняшнему дню 9,9 миллиона человек пересекли границу ЕС из Украины и Молдовы с начала войны, из них более 8,6 миллиона граждане Украины.

При этом 5,8 миллиона украинцев вернулись из ЕС в Украину, 4,1 миллиона получили временную защиту, а 25 200 - убежище.

Напомним, ранее мы рассказывали, что по состоянию на начало нового учебного года 641 тысяча украинских школьников находятся за пределами Украины. Об этом заявлял министр образования Украины Сергей Шкарлет.

Мы также писали, что в Украине учащиеся 3,5 тысячи школ (около 76% от общего количества) начали учебный год в режиме оффлайн.

Между тем война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.