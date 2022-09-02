Роженица из роддома в Мариуполе Марианна Вышемирская, которая попала на знаменитые кадры журналистов сразу после бомбежки роддома, теперь снимает видео на тему "как налаживается мирная жизнь в Мариуполе".

"Мы сейчас едем в Мариуполь, показать как школьники начинают учебный год в восстановленных школах", - говорит девушка на одном из видео.

На другом она в школе раздаёт воздушные шарики в цветах российского флага.

Напомним, ранее Вышемирская дала интервью российской журналистке. В нем она опровергла авианалет на роддом (сказала, что не слышала шума самолетов, но слышала взрывы снарядов) и заявила, что в роддоме были украинские военные.

Напомним, об авиаударе по роддому в Мариуполе, в результате которого пострадали 17 рожениц и членов медперсонала, сообщалось 9 марта. Тогда же появилось знаменитое фото Марианны с окровавленным лицом на руинах здания.

А пять дней спустя стало известно, что умерла одна из беременных женщин, которая пострадала вследствие авиаудара по роддому. Ее нерожденного ребенка также не удалось спасти. Эта женщина в день бомбежки тоже попала на фото: ее несли на носилках.

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