Из Украины в Германию возвращаются правые экстремисты. Только по данным МВД страны, с начала войны вернулось 26 неонацистов.

Об этом пишет RND.

Депутат Бундестага Мартина Реннер полагает, что их реальное число выше официальных данных.

"В Германии существует угроза общественной безопасности, если неонацисты вернутся из Украины с боевым опытом и, возможно, оружием и боеприпасами", - заявила Реннер.

Левая группа в Бундестаге опасается, что экстремисты, возвращающиеся из Украины, могут поставить под угрозу общественную безопасность. Именно это депутатское объединение и инициировало запрос в МВД.

Ранее министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что Германия не видит возможности отправить оружие в Украину из запасов вооружённых сил Германии - Бундесвера.

Тем временем война в Украине продолжается уже 192-й день. "Страна" следит за происходящим 3 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 191-го дня войны. В нашем материале рассказывается о ситуации на южном направлении и возле Запорожской АЭС, "потолке" цен на российскую нефть и другом.

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