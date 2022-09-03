Продукция Coca-Cola больше не будет продаваться не только в России, но и в супермаркетах Германии, где недавно начали отключать эскалаторы в целях экономии электроэнергии.

Об этом сообщает Bild.

Издание пишет, что с первого сентября производитель напитков резко поднял цены, ссылаясь на удорожание электроэнергии. В связи с этим крупнейшая сеть немецких супермаркетов Edeka отказалась покупать продукцию Coca-Cola.

Это также касается напитков Fanta и Sprite. Они больше не будут поставляться в магазины Edeka.

Руководство сети супермаркетов считает, что под предлогом инфляции многие производители продуктов питания в последнее время чересчур завышают цены, чтобы увеличить свою прибыль. Поэтому компания отказывается в этом участвовать.

"Продукты питания не должны становиться предметом роскоши", - заявил глава Edeka Маркус Моса.

Напомним, в середине июня компания Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) - дистрибьютор Coca-Cola в России - объявила, что больше не будет производить и продавать Coca-Cola и другие напитки бренда в РФ. В заявлении говорится, что все клиенты дистрибьютора в России сейчас находятся в процессе опустошения запасов напитков.

Ранее мы писали, что украинский завод напитков Coca-Cola, пострадавший от обстрелов, постепенно возобновляет работу в поселке Большая Дымерка Киевской области.