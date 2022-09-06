Владимир Путин посетит Донбасс, "когда придёт время".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придёт, такая поездка состоится", - цитируют ответ Пескова журналистам российские СМИ.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Путин назвал Россию настоящей страной восходящего солнца благодаря Чукотке, а накануне он комплиментарно высказался о жителях Донбасса, которые воют на стороне РФ.

По словам Путина, жители Донбасса, которые принимают участие в войне на стороне России в составе двух сформированных в "ЛДНР" "армейских корпусов", воюют лучше, чем профессиональные военные.

Ранее в Кремле также официально признали, что остановили "Северный поток-1" из-за европейских санкций.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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