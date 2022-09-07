Зеленский назначил глав новых городских военных администраций в Покровском районе Донецкой области. Список
Президент назначил глав новых городских военных администраций в Покровском районе Донецкой области.
Об этом сообщает Телеграм-канал Донецкой ОВА.
По данным канала, руководителями стали:
- Покровской ВА - Сергей Добряк;
- Мирноградской ВА - Юрий Ключко;
- Добропольской ВА - Андрей Бондаренко;
- Селидовской ВА - Анатолий Немченко.
Соответствующие городские военные администрации были созданы указом Владимира Зеленского 1 сентября.
Кроме того, сегодня новых руководителей получили два района области:
- Покровский район - Владимира Замотаева;
- Волновахский район - Юрия Бакаева.
Ранее "Страна" сообщала о том, что Владимир Зеленский подписал указ о создании в Доброполье, Мирнограде, Покровске и Селидово Донецкой области городских военных администраций.
А в середине августа мы писали о том, что Зеленский распорядился создать в оккупированном Бердянске военную администрацию. Ее главой стала "Слуга народа" Виктория Галицина.
Также мы рассказывали об отмене президентом нескольких указов о создании делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.