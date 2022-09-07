Зеленский сделал новые назначения. Фото: Офис президента

Президент назначил глав новых городских военных администраций в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщает Телеграм-канал Донецкой ОВА.

По данным канала, руководителями стали:

  • Покровской ВА - Сергей Добряк;
  • Мирноградской ВА - Юрий Ключко;
  • Добропольской ВА - Андрей Бондаренко;
  • Селидовской ВА - Анатолий Немченко.

Соответствующие городские военные администрации были созданы указом Владимира Зеленского 1 сентября.

Кроме того, сегодня новых руководителей получили два района области:

  • Покровский район - Владимира Замотаева;
  • Волновахский район - Юрия Бакаева.

Скриншот из Телеграм Донецкой ОВА

Ранее "Страна" сообщала о том, что Владимир Зеленский подписал указ о создании в Доброполье, Мирнограде, Покровске и Селидово Донецкой области городских военных администраций.

А в середине августа мы писали о том, что Зеленский распорядился создать в оккупированном Бердянске военную администрацию. Ее главой стала "Слуга народа" Виктория Галицина.

Также мы рассказывали об отмене президентом нескольких указов о создании делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

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