Власти Николаевской области официально подтвердили прилеты в Вознесенске Николаевской области.

Также в сети появилось видео момента прилета ракеты.

"Прилеты по Вознесенску. По гражданским объектам. К сожалению, есть пострадавшие. По состоянию на данный момент, есть, минимум, 2 раненых", – написала председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева в своем телеграм-канале.

Напомним, что ночью армия РФ обстреляла и Николаев.

А на днях в Николаеве задержали пенсионера, который передавал россиянам данные о позициях ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.