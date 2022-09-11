"Страна" выяснила, сколько школьников в Украине начали обучение и в какой форме с 1 сентября.

Данные о школьниках (включая внутренних переселенцев) "Стране" предоставила вице-премьер Ирина Верещук.

В Украине начали обучение (включая переселенцев):

очно - 864 589;

дистанционно - 1 781 969;

смешанное обучение - 1 251 425.

Всего внутренне перемещенных лиц школьного возраста в Украине 703 824 человека.

Ранее мы писали, что живущие на опасных территориях студенты и переселенцы могут перевестись с платного обучения на бюджет.

Также "Страна" сообщала, что в Министерстве образования рассказали, сколько университетов и школ готовы к очному формату.

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.