На автозаправках на территории "ДНР" пропал бензин. Топлива нет уже несколько дней.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

На стелах АЗС возле марок бензина нулевые показатели, имеется только подорожавший до 28-29 рублей (около 15 грн) газ.

Сообщается, что на некоторых АЗС бензин есть, однако продается он по талонам.

Ранее сообщалось, что в подконтрольной "ДНР" Макеевке воду будут давать раз в шесть дней и всего на три часа.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.