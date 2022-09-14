По Перевальску (под контролем "ЛНР") 14 сентября был нанесен удар из РСЗО HIMARS, утверждают местные "власти".

Согласно сообщению, было выпущено 6 ракет, сообщается, что погиб 15-летний подросток, четверо мирных жителей ранены.

Местные телеграм-каналы также публикуют кадры с разрушенным колледжем, который пострадал от удара.

Напомним, ранее российские войска полностью оставили Кременную в Луганской области. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, масштабное освобождение Луганской области начнется с Кременной и Сватово. "Россияне уже начали стягивать технику ближе к этим городам. Основной удар будет именно там", - сказал он.

Тем временем война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.