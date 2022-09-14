Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего выступления в Страсбурге заявила, что "предстоящие месяцы будут непростыми".

Стенограмма выступления опубликована на сайте ЕК.

"Будь то семьи, которые изо всех сил пытаются свести концы с концами, или предприятия, которые сталкиваются с трудным выбором в отношении своего будущего. Давайте будем предельно ясны: здесь многое поставлено на карту. Не только для Украины, но и для всей Европы и мира в целом", - заявила она.

По ее словам, ближайшие месяцы станут "проверкой" для тех, "кто хочет использовать любые разногласия между нами".

"Это не только война, развернутая Россией против Украины. Это война против нашей энергетики, война против нашей экономики, война против наших ценностей, война против нашего будущего. И я стою здесь с убеждением, что благодаря мужеству и солидарности Путин потерпит неудачу, Европа восторжествует. Солидарность Европы с Украиной останется непоколебимой. И я хочу прояснить, что санкции останутся в силе. Сейчас самое время для решимости, а не для умиротворения", - заявила она.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что "Путин потерпит неудачу, а Украина и Европа победят".

Также "Страна" писала, что сегодня Урсула фон дер Ляйен приедет в Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским. По ее словам, Европа собирается включить Украину в Европейскую зону свободного роуминга, что даст Украине возможность максимально использовать свой потенциал для обеспечения беспрепятственного доступа к Единому рынку.

Тем временем война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.