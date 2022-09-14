Голосеевский райсуд Киева признал виновными бывшего председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера по делу нападения на журналистов "Схем" Кирилла Овсяного и Александра Мазура в "Укрэксимбанке".

Об этом пишет "Радио Свобода".

Суд определил ему наказание в виде штрафа в размере 3400 гривен.

Также виновными суд признал бывших директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности учреждения Олега Осипова. Им присудили по 1700 грн штрафа.

В комментарии "Радио свобода" Мецгер заявил, что намерен в дальнейшем занимать государственные должности.

"Если будет такая возможность, будет у меня такое желание, я буду нужен государству – да, буду. Если не нужно, то не буду. Но я считаю, что у меня достаточно навыков, скилов, которые могут быть нужны государству еще", - сказал он.

Напомним, инцидент произошел 4 октября 2021 года, когда на журналистов программы "Схемы" в ходе интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером напали прямо в его кабинете. У журналистов отобрали силой две камеры, и вернули через час без записей.

Стоит отметить, что в начале в "Укрэксимбанке" опровергли нападение на журналистов и заявили, что соблюдают законы Украины. Но потом появились видео с камер наблюдения. На записи попал момент, как охранник Мецгера применяет к журналистам силу, а сам глава правления приказывает отобрать камеры и прекратить съемки. После этого Мецгер принес извинения и сложил свои полномочия, а затем был уволен без выходного пособия.

В конце 2021 года дело о нападении на журналистов "Схем" в кабинете главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера передали в суд без ключевых доказательств против обвиняемых - оригиналов аудиозаписей и воссозданного видео нападения.

Как писала "Страна", Мецгер объяснил нападение на журналистов важностью сохранения банковской тайны. При этом он заявил, что причиной конфликта стал не конкретный вопрос, а то, что работники СМИ продолжили снимать после окончания интервью.