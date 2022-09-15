Wizz Air подтверждает, что его самолет стал первым, который впервые с апреля вылетел из Украины.

Об этом сообщает CNN.

"Wizz Air подтверждает, что после тщательной оценки рисков и тщательной подготовки ее единственный самолет, находившийся во Львове, вылетел из международного аэропорта имени Даниила Галицкого и успешно приземлился в Катовице 13 сентября 2022 года", - сообщили CNN в пресс-службе Wizz Air UK.

Ян Печеник, директор по связям с общественностью Flightradar24, сообщил CNN, что у Wizz Air также есть три самолета с венгерской регистрацией, которые находятся в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что Wizz Air выделил 10 тысяч бесплатных билетов для украинцев на рейсы в Европу и Британию.

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