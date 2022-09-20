Если Белый дом примет решение направить американские истребители в Украину, ВВС могут "изменить приоритеты" и предоставят Украине помощь США в подготовке летчиков.

Об этом заявил начальник штаба ВВС США генерал Джордж Браун на брифинге.

Ранее в Американском предпринимательском институте Браун признался, что у Америки"…в наличии целый ряд платформ, которые могут быть поставлены Украине". Он также добавил, что ВВС США поддержат любое решение Джо Байдена относительно помощи Киеву.

Под вопросом отправки сейчас находятся американские истребители F-15 и F-16, а также европейские JAS 39 Gripen, Eurofighter и Rafale.

Напомним, ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер сообщил, что на поставки американских самолетов F-16 Украине, если будет принято такое решение, уйдет два-три года. При этом, по его словам, война в Украине, вероятно, продлится годы, а не месяцы.

Напомним, на Западе продолжают обсуждать целесообразность поставок в Украину ПВО и истребителей.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган упрекнул США из-за отказа поставлять Турции истребители F-16, которые от американцев получает Греция.

Тем временем война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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