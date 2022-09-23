ТЭС в Украине массово выводят энергоблоки на аварийный ремонт. Это происходит на фоне сезонного увеличения потребления электроэнергии.

Об этом сообщают в "Укрэнерго".

Такая тенденция была и прошлой осенью, но сейчас число энергоблоков ТЭС, находящихся на ремонте, вдвое выше показателя осени 2021-го.

Ранее мы писали, что 19 сентября Запорожские АЭС и ТЭЦ прекратили подачу электроэнергии в Херсонскую область.

Также сообщали, что в Европе готовят план отключений электроэнергии, чтобы не допустить хаоса зимой.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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