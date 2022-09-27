Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отреагировал на заявление о том, что у него нет звания полковника, о чем накануне сообщал нардеп Ярослав Юрчишин.

Арестович опубликовал совместное селфи с главкомом ВСУ Валерием Залужным в своем телеграм-канале и подписал его: "Вот что, Леша. Полковника я тебе не дам".

Напомним, народный депутат Ярослав Юрчишин на днях опубликовал скрин ответа на его депутатский запрос в Минобороны, где говорится, что Алексею Арестовичу не присваивали звания полковника ВСУ.

В августе появился документ, по которому Арестовича нет в списках штатных и внештатных советников главы Офиса президента.

После чего Михаил Подоляк внес ясность в вопросе, кем же на самом деле числится Арестович в Офисе президента. По его словам, Алексей Арестович - советник всего ОП. Подоляк сказал, что целиком должность Арестовича звучит как "советник Офиса президента Украины".

В конце августа сообщалось, что Арестович в эфире "Фейгин. Live" назвал себя полковником. На уточняющий вопрос Марка Фейгина о том, действительно ли у него звание полковника, Арестович признался, что "проговорился".