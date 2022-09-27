Министерство культуры и информационной политики Украины включило российскую артистку Анну Семенович (экс-солистку группы "Блестящие") в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 210 человек.

Ранее мы писали, что юмориста Максима Галкина исключили из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Он был внесен в этот перечень в ноябре 2021 года ведомством по представлению СБУ.

Также сообщалось, что Минкульт внес российского телеведущего Дмитрия Киселева в этот перечень.

Кроме того, мы писали, что Минкульт добавил в этот список прославившегося мемами Сергея Дружко. Речь идет об авторе Youtube-канала Druzhko Show, бывшем ведущем телепрограммы "Необъяснимо".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

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