Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал ложью информацию о том, что он отказался возглавить "Крымский федеральный округ", который может быть создан после "референдумов".

Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"В последние два дня в СМИ появилось много вбросов по поводу моей дальнейшей судьбы. Пишут, что я якобы отказался работать в зоне СВО. Это ложь.

В это грозное для нашей страны время я готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина", - сообщил Рогозин.

Ранее появилась информация, что в РФ могут создать новый федеральный округ – Крымский.

В его состав войдут и сам полуостров, и "ЛДНР", и захваченные в Украине территории Запорожской и Херсонской областей.

При этом возглавить округ может бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Напомним, в середине июля президент РФ Владимир Путин снял Дмитрия Рогозина с поста главы "Роскосмоса". Российские СМИ писали, что Рогозина планируют взять на работу в администрацию Путина и отдать ему кураторство над оккупированным Донбассом.

Война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.

На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о битве за Лиман и Бахмут, откровениях Залужного о Герасимове и диверсии на "Северном потоке".