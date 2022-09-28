Президент Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Провел предметный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Поблагодарил за его сильное заявление в поддержку Украины в выступлении на открытии 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Обсудили двустороннее оборонное сотрудничество и незаконно проведенные псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины", - сказано в посте.

Ранее правительство ФРГ публиковало пресс-релиз о разговоре Шольца и Зеленского.

Между тем война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.

На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.

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