Глава РПЦ патриарх Кирилл, который в июне упал во время богослужения, заболел коронавирусом. Врачи прописали ему постельный режим.

Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает сайт РПЦ в пятницу, 30 сентября.



Встречи и поездки патриарха, запланированные в ближайшее время, отменены.



По словам Легойды, коронавирусное заболевание у патриарха протекает "с выраженными симптомами и необходимостью постельного режима и изоляции". Он также уверяет, что "состояние патриарха удовлетворительное".



Напомним, ранее патриарх Кирилл призвал не считать украинцев врагами и молиться за "единство РПЦ".

Тем временем Британия внесла патриарха РПЦ Кирилла в санкционный список. Санкции против Кирилла ввели "за активную поддержку российской военной агрессии в Украине".

Кроме того, Кабмин предложил СНБО ввести санкции против патриарха Кирилла и других представителей РПЦ. Так, в конце августа Кабинет министров одобрил предложения о применении персональных санкций на 10 лет против руководителя Русской православной церкви патриарха Кирилла и еще семи ее представителей.