В Австрии с 1 октября отменят бесплатный проезд в транспорте для украинцев. Пассажирам придется покупать билеты для поездок в поездах и метро.

О новых правилах проезда для украинских беженцев сообщает ЦТС.

С 1 октября украинские беженцы в Австрии должны будут покупать билеты для проезда в поездах Австрийских федеральных железных дорог OBB.

Бесплатные билеты Not-Ticket Ukraine можно будет получить только для первого въезда в Австрию или транзита - из Бржецлава, Братиславы или Хедьешалома в австрийский пункт назначения или на пограничные станции для дальнейшего путешествия в Германию, Швейцарию и Италию.

С 1 октября для украинцев упраздняют бесплатный проезд и в городском транспорте Вены. Платить придется за пользование метро, ​​автобусами, трамваями и электричками в черте города.

Впрочем, есть исключения. Бесплатно продолжат ездить дети:

до 6 лет;

учащиеся школ.

Для того чтобы провезти в городском транспорте собаку, нужно оплатить льготный одноразовый билет. Этого можно не делать, если иметь годовой проездной билет. В его стоимость включена перевозка собаки и велосипеда.

Для украинцев, нашедших убежище в Австрии и столице Вене, бесплатный проезд продолжали уже дважды с начала марта.

Напомним, в конце мая в Польше отменили бесплатный проезд для украинских беженцев по двум автомагистралям.

Также мы писали про отмену бесплатного проезда для украинцев в Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и Чехии.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что цену на проезд в коммунальном транспорте столицы повышать не будут.