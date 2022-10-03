По состоянию на сегодняшний день с начала войны в ходе боевых действий уничтожено и повреждено по всей Украине 19 049 078 квадратных метров жилья.

Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Украинцы подали через приложение "Дия" 275677 заявок по факту повреждений жилья.

Ранее в Кабмине сообщили, что из-за российского вторжения разрушено до трети украинской инфраструктуры.

Также в Украине полностью разрушено как минимум 40 больниц, еще 500 повреждены.

Напомним, только в Киевской области 400 объектов разрушено полностью, еще 1100 - частично. В Харькове с начала войны разрушено почти 1000 зданий, из них 778 - жилые дома.

Тем временем война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.