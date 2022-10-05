Уровень инфляции в Германии в сентябре достиг 10 процентов - самого высокого показателя за последние несколько десятилетий.

Об этом заявил глава отдела прогнозов конъюнктуры мюнхенского Института экономических исследований ifo Тимо Вольмерсхойзер, представляя результаты традиционного ежемесячного опроса немецкого бизнеса, передает DW.

"Волна инфляции, к сожалению, пока не ослабевает", - заявил он.

По данным ifo, многие компании в стране намерены повысить цены в ближайшие месяцы.

В частности, будут расти цены на продовольственные товары.

В непродовольственной сфере тоже ожидается рост цен, особенно на аптечные товары, цветы, растения и товары для животных, игрушки, велосипеды и канцелярские товары.

Также рост ожидается в сфере общественного питания, обслуживании зданий и гостиничном бизнесе.

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