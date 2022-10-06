Администрация президента США Джо Байдена негласно поощряет продажи оружия Украине через частные компании.

Об этом сообщает New York Times.

Издание со ссылкой на "контрактные документы и другие записи", пишет, что сделки идут через ряд посредников и транзит через семь стран, чтобы "обойти правила экспорта оружия других стран".

После российского вторжения в феврале администрация Байдена негласно ускорила частные продажи оружия Украине на сотни миллионов долларов, сократив недельный процесс утверждения до нескольких часов, пишет издание.

Также Госдеп ускорил процесс регистрации новых торговцев оружием.

"Согласно правительственным документам, только за первые четыре месяца года — по последним имеющимся данным — Государственный департамент санкционировал частные сделки с Украиной на сумму более 300 миллионов долларов", - говорится в материале.

Это помогло "открыть еще один поток оружия на украинский фронт", но также создало теневой рынок.

"По словам правительственных советников, изучающих эту торговлю, оружие, проданное через частных посредников, с гораздо большей вероятностью окажется на черном рынке или даже руках американских противников", пишет издание со ссылкой на "недавний опыт в Афганистане и Сирии", где американское оружие оказывалось у террористических групп.

Администрация Байдена поощряет сделки частного сектора, т.к. это спасает Пентагон от дальнейшего истощения собственного арсенала после нескольких месяцев поставок оружия в Украину.

А частные продавцы могут предоставить оружие, которое не может предоставить правительство, например, оружие советского образца.

При этом сообщается, что доля таких "теневых" сделок - незначительна, относительно общей военной помощи от США.

Напомним, ранее депутаты Европарламента призвали увеличить военную помощь Украине.

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