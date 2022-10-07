Приложение "Дия" запускает бета-тестирование электронной выписки о месте жительства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Telegram.

"Эта услуга уже доступна на портале "Дия" и скоро появится в приложении. Наша команда работает над тем, чтобы документ был готов в несколько кликов и можно было держать его всегда в смартфоне. Вы можете нам в этом помочь", - говорится в сообщении.

Чтобы приобщиться к тестированию услуги необходимо: иметь верифицированный налоговый номер (РНОКПП) и зарегистрированное место жительства, а также быть старше 14 лет.

Напомним, в портале "Дия" в течении последних месяцев появился целый ряд функций и нововведений.

К примеру, на днях в "Дие" запустили продажу военных облигаций с доходностью до 16%.

Также в начале сентября в Минцифры сообщили, что в украинских ЗАГСах теперь можно будет предъявлять паспорта в "Дие" вместо физических документов.

Ранее в "Дие" также стали доступны пенсионное, вид на жительство, документы на английском и шеринг авто.

А в августе в приложении появилась функция автоматической регистрирации ООО для физлиц.