Один из крупнейших банков Испании отказался обслуживать российские карты платежной системы UnionPay
Один из крупнейших в Испании банк Santander прекратил обслуживание карт системы UnionPay, выпущенных банками России.
Об этом сообщает Deutshe Welle со ссылкой на пресс-службу банка.
"Santander больше не будет обслуживать карты UnionPay российских банков. Это решение было принято в рамках общей санкционной политики Santander по отношению к России", – сообщили в банке.
В пресс-службе уточнили, что решение было принято недавно, но оно уже реализуется на всей территории Испании.
Известно, что россияне активно используют UnionPay, т.к. многие западные кредитные компании больше не выдают кредитные и дебетовые карты российским гражданам, проживающим в России, из-за санкций, введенных после полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним, крупнейшая в мире китайская платежная система UnionPay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за границей. Это решение связано с опасением вторичных санкций.
После ухода Visa и Mastercard из России китайская UnionPay считалась одной из немногих альтернатив для трансграничных платежей и переводов.
Ранее мы писали, что в Финляндии перестали работать китайские карты UnionPay после того как россияне начали слишком быстро опустошать банкоматы.