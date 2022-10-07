Один из крупнейших в Испании банк Santander прекратил обслуживание карт системы UnionPay, выпущенных банками России.

Об этом сообщает Deutshe Welle со ссылкой на пресс-службу банка.

"Santander больше не будет обслуживать карты UnionPay российских банков. Это решение было принято в рамках общей санкционной политики Santander по отношению к России", – сообщили в банке.

В пресс-службе уточнили, что решение было принято недавно, но оно уже реализуется на всей территории Испании.

Известно, что россияне активно используют UnionPay, т.к. многие западные кредитные компании больше не выдают кредитные и дебетовые карты российским гражданам, проживающим в России, из-за санкций, введенных после полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, крупнейшая в мире китайская платежная система UnionPay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за границей. Это решение связано с опасением вторичных санкций.

После ухода Visa и Mastercard из России китайская UnionPay считалась одной из немногих альтернатив для трансграничных платежей и переводов.

Ранее мы писали, что в Финляндии перестали работать китайские карты UnionPay после того как россияне начали слишком быстро опустошать банкоматы.