Полиция эксгумировала первые 20 тел на месте массового захоронения в недавно освобожденном Лимане Донецкой области. Количество захоронений может достигать 200 гражданских.

Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, в одной локации захоронено большое количество гражданских, в том числе детей, а в другой находится братская могила военнослужащих ВСУ.

Гражданские похоронены в одиночных могилах, военные – в траншее длиной 40 метров. По словам свидетеля, он похоронил здесь по приказу россиян около 20 украинских военных.

На некоторых могилах есть таблички с данными умерших, другие безымянные.

Полиция отбирает биологические образцы и назначает экспертизу для идентификации погибших и установления причин смерти.

Первые 20 эксгумированных тел принадлежат как гражданским, так и военным.

В общей сложности с 29 сентября полиция обнаружила в освобожденных населенных пунктах Донбасса 87 тел, из них уже идентифицированы 38 гражданских жителей.

По предварительным оценкам, большинство людей погибли в результате осколочных ранений или по естественным причинам. Но есть и погибшие с огнестрельными повреждениями.

Ранее сообщалось, что после освобождения Лимана сотрудники ГБР нашли документы россиян со списками пленных и коллаборантов.

По данным западных СМИ, российская армия отступала из Лимана так быстро, что не забрала тела убитых солдат.

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