Россия к настоящему времени уже израсходовала значительную часть своих высокоточных управляемых боеприпасов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО.

Он также заявил, что у российской военной промышленности из-за санкций нет возможности воссоздавать все виды боеприпасов или систем вооружения.

Напомним, вчера Россия выпустила по Украине около 30 баллистических ракет, в понедельник - около 80.

Кроме того, еще летом британская разведка сообщала, что у России истощаются запасы высокоточного оружия, поэтому она начинает применять более устаревшее, совершая с его помощью удары с воздуха и с кораблей.

Тем временем война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.